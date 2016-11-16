Олланд: Трамп был избран на демократических выборах, давайте уважать этот выбор

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп был избран на пост президента США народом этой страны на голосовании, и этот выбор необходимо уважать.

Как передает Report, об этом заявил во вторник президент Франции Франсуа Олланд в интервью телеканалам France 24, TV5 и радиостанции RFI.

"Дональд Трамп был избран на демократических выборах, давайте уважать этот выбор. Телефонный звонок, который я совершил, был нацелен на то, чтобы умиротворить ситуацию. Он сам (Трамп) также высказал желание вести диалог", - сказал он.

Франция, подчеркнул также Олланд, "хочет продолжать сотрудничество с американцами на основе интересов Франции, Европы, Америки, а также с уважением к нашим общим ценностям".

"Мы договорились продолжить этот разговор после его вступления в должность", - добавил он.