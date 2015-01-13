​Олланд: Террористическая угроза во Франции сохраняется

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Угроза терактов сохраняется как во Франции, так и за ее пределами. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил президент Франции Франсуа Олланд на церемонии в память о погибших в результате терактов сотрудников полиции.

"Угроза терроризма все еще сохраняется, иногда она далеко от нас, за пределами нашей страны… Угроза сохраняется и на территории нашей страны, и мы должны усилить бдительность", - заявил Олланд.

Церемония прошла в префектуре полиции Парижа. Все погибшие полицейские посмертно представлены к ордену Почетного Легиона Франции - высшей государственной награде.

Череда терактов началась во Франции 7 января с нападения на редакцию Charlie Hebdo. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены. В воскресенье в Париже и в других городах прошел "республиканский марш" против терроризма, который стал самой массовой акцией в истории Франции - на улицы по всей стране, по данным МВД, вышли как минимум 3,7 миллиона человек.