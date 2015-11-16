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    ​Олланд: Теракты в Париже были подготовлены в Бельгии

    Президент Франции объявил об активизации операции в Сирии

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Теракты в Париже были подготовлены в Бельгии.

    Как передает Report, такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд в понедельник в ходе выступления перед конгрессом республики.

    "Теракты были спланированы в Сирии, а подготовлены в Бельгии", - заявил французский президент, отметив, что террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), является врагом страны.

    "В Сирии мы неутомимо ищем политического решения проблемы, которая состоит не в Башаре Асаде, а в нашем враге в Сирии, которым является ИГИЛ", - добавил Олланд.

    Говоря о мерах, которые намерен предпринять Париж для борьбы с террористической угрозой, Франсуа Олланд объявил об активизации операции в Сирии.

    "В настоящее время Франция активизирует свои операции в Сирии", - сказал он, добавив, что для укрепления безопасности внутри Франции будет увеличен штат сотрудников жандармерии и национальной полиции.

    Кроме того, по словам Олланда, в стране на три месяца будет продлен режим чрезвычайного положения.

    Президент Франции также не исключил изменения конституции страны для борьбы с терроризмом.

    Как заявил Олланд, соответствующие предложения подготовит французское правительство и в ближайшее время представит на рассмотрение парламента.

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