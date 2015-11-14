​Олланд: Теракты совершили боевики ИГ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Теракты во Франции совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"".
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 14 ноября президент Франции Франсуа Олланд.
"Эти теракты были спланированы извне", - сказал глава государства.
Олланд пообещал задействовать все силы против ИГ у себя и за рубежом.
Французский президент также сообщил, что во Франции будет объявлен общенациональный траур на три дня.
По его словам, парламент Франции соберется на чрезвычайный конгресс в понедельник, 16 ноября.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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