Олланд призвал Россию прекратить поддерживать Асада

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал российские власти отказаться от помощи администрации президента Сирии Башара Асада, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Мы должны быть уверены в том, что Башар Асад покинет пост", — заявил Олланд.

По его словам, из-за бомбардировок в Сирии страдают тысячи мирных жителей, которые вынуждены покинуть свои дома.

Согласно позиции Москвы, авиаудары российских военных по территории Сирии не направлены на жилые районы.