 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олланд призвал Россию прекратить поддерживать Асада

    Согласно позиции Москвы, авиаудары по территории Сирии не направлены на жилые районы

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал российские власти отказаться от помощи администрации президента Сирии Башара Асада, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Мы должны быть уверены в том, что Башар Асад покинет пост", — заявил Олланд.

    По его словам, из-за бомбардировок в Сирии страдают тысячи мирных жителей, которые вынуждены покинуть свои дома.

    Согласно позиции Москвы, авиаудары российских военных по территории Сирии не направлены на жилые районы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi