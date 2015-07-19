Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал к созданию правительства еврозоны с целью обновления веры европейцев в сам проект, пишет Journal du Dimanche.

«19 стран-участниц сами выбрали присоединение к союзу, поскольку это было в их интересах. Этот выбор требует усиления организации, улучшения защиты стран, которые его сделали», - сказал он,передает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

Он также отметил, что настоящей угрозой является не разрастание Европы, а ее недееспособность.