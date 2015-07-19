 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олланд призвал к созданию правительства еврозоны

    Он отметил, что настоящей угрозой является не разрастание Европы, а ее недееспособность.

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал к созданию правительства еврозоны с целью обновления веры европейцев в сам проект, пишет Journal du Dimanche.

    «19 стран-участниц сами выбрали присоединение к союзу, поскольку это было в их интересах. Этот выбор требует усиления организации, улучшения защиты стран, которые его сделали», - сказал он,передает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

    Он также отметил, что настоящей угрозой является не разрастание Европы, а ее недееспособность.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi