Олланд попросил Дональда Трампа о переговорах

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд направил победившему на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу письмо с просьбой о переговорах.

Как передает Report, об этом сообщило BBC.

«Я хотел бы как можно скорее провести с вами переговоры в свете ценностей и интересов, которые мы разделяем», - говорится в письме французского президента. «Дружба между нашими народами и общая история помогут нам», - говорится в письме.

Ранее Олланд поздравил Трампа с победой, «поскольку это естественно в отношениях президентов двух демократических стран».

Французский лидер резко отзывался о Дональде Трампе.

В начале августа он выразил отвращение поповоду поведения Трампа в ходе избирательной кампании.