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    Олланд: поиск военного решения в пользу Асада только ухудшает ситуацию в Сирии

    Напротив, поиск военного решения в пользу Асада лишь постоянно усугубляет поляризацию

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Только политический сценарий урегулирования конфликта в Сирии может принести результаты, поиск же военного решения лишь усугубляет ситуацию в этой стране и в регионе в целом.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Франции Франсуа Олланд на встрече с представителями французской общественности, активно отстаивающими мирное урегулирование сирийской войны.

    "Президент республики напомнил о требованиях, которые выдвигает Франция: прекращение огня, незамедлительная доставка гуманитарной помощи и политические переговоры, ведущие к началу переходного периода в Сирии", - отметили в пресс-службе Олланда по итогам встречи.

    Как подчеркнул глава республики, изложенный план действий - "это единственный путь, чтобы стабилизировать эту измученную страну и обеспечить долгосрочное искоренение террористической угрозы".

    "Напротив, поиск военного решения в пользу (президента Сирии Башара) Асада лишь постоянно усугубляет поляризацию и подпитывает экстремизм в Сирии и в регионе", - заключил Олланд.

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