​Олланд: Погромы неприемлемы в условиях демократии

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Массовые беспорядки и погромы неприемлемы в условиях демократии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, комментируя прошедшие в четверг в Париже акции протеста.

"Массовые беспорядки и уничтожение автомобилей неприемлемы в условиях демократии, при которой живет Франция. Они должны и будут эффективно пресекаться. Они опасны не только для граждан, но и для имиджа страны", - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы журналистов, Олланд полностью поддержал жесткие действия сотрудников французских правоохранительных органов. "Полиция сделала свою работу. В беспорядках никогда не бывает виновата полиция", - сказал он.

Порядка 70 автомобилей были разбиты французскими таксистами во время акции протеста в Париже и других городах страны. Пострадали семь стражей порядка, которых вызвали для усмирения разбушевавшихся шоферов. Также за участие в беспорядках были задержаны 10 человек. К таким последствиям привели акции протеста таксистов против "нечестной конкуренции" со стороны сетевых систем нелицензированных водителей, в первую очередь, в рамках программы UberPOP.