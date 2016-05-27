​Олланд подтвердил намерение провести трудовую реформу, несмотря на протесты

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил о твердом намерении провести реформу трудового законодательства, ставшую причиной массовых манифестаций по всей стране. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом Ф. Олланд заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии.

"Я буду настаивать, потому что считаю, что это хорошая реформа", - заявил французский лидер. Он отметил, что в условиях непрекращающихся манифестаций главная задача исполнительной власти прежде всего обеспечить в стране "свободу передвижения" и "хорошее функционирование экономики".

В начале года правящая Французская социалистическая партия предложила либерализовать трудовое законодательство. Реформа, в частности, предполагает упрощение процедуры увольнения персонала для предприятий в случае экономических трудностей, а также возможность для работодателей увеличивать рабочее время сотрудников и сокращать доплаты за переработку.

Все без исключения французские профсоюзы назвали законопроект "историческим регрессом" и призвали правительство отказаться от реформы. В результате антиправительственные протесты потрясают Францию уже на протяжении трех месяцев.