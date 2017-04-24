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    Олланд поддержал кандидатуру Макрона во втором туре президентских выборов во Франции

    Олланд: Выход Марин Ле Пен во второй тур - риск для страны

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона на президентских выборах, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    По словам президента, он будет голосовать за экс-министра экономики Макрона, поскольку он является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции.

    Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.

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