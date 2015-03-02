Олланд: Париж требует соблюдать минские соглашения по Украине

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Франция требует соблюдения режима прекращения огня и вывода тяжелого вооружения на востоке Украины, не может быть никаких отклонений от минских соглашений". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава Пятой республики Франсуа Олланд по итогам встречи с генсеком НАТО Йенcом Столтенбергом в Париже.

"Минские соглашения - единственный способ восстановления мира (на Украине). Французская позиция заключается в том, что минские соглашения должны быть полностью имплементированы в полном объеме, никакие оплошности не допустимы. Режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения должны соблюдаться", - сказал Олланд.