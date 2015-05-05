Олланд: Отмена санкций в отношении Ирана должна быть постепенной

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Санкции, введенные против Тегерана, после подписания документов по иранской ядерной программе, должны быть отменены постепенно. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Франции Франсуа Олланд, который находится в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Франция стремится к тому, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием и выступает за то, чтобы "процесс отмены санкций, введенных против Тегерана, шел постепенно", заявил Олланд, выступая на открытии встречи руководителей стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Кроме того, как считает Олланд, "необходимо продолжать запрет на поставки вооружений Ирану".

Касаясь йеменского конфликта, французский президент поддержал действия "аравийской коалиции" "по установлению стабильности в Йемене" и, в частности, проводимую ВВС коалиции операцию "Возрождение надежды" против сторонников движения "Ансар Аллах". Он также отметил, что резолюция Совета Безопасности ООН по Йемену "должна быть выполнена незамедлительно". "Париж поддерживает законность в Йемене, которая заключается в поддержке нынешнего президента страны Абд Раббо Мансура Хади", - отметил Олланд.