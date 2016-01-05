Олланд открыл мемориальные доски в годовщину атаки Charlie Hebdo

Так, первая мемориальная доска, посвященная погибшим при нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, была открыта в присутствии членов семей жертв на доме, где располагался офис издания. На ней - имена погибших сотрудников Charlie Hebdo.

Еще одна доска была открыта на бульваре Ришар Ленуар и неподалеку от входа в магазин Hyper Cacher - кошерный супермаркет, в котором 9 января 2015 года террористы захватили заложников.

Череда терактов началась 7 января атакой на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Восьмого января было совершено нападение на сотрудницу полиции в пригороде Парижа. Девятого января злоумышленники захватили заложников в Париже и городке Даммартен-ан-Гоэль. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

