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    Олланд: Обстоятельства крушения A320 говорят о том, что выживших нет

    Лайнер разбился в труднодоступном горном районе

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ "Обстоятельства крушения самолета A320 на юге Франции говорят о том, что выживших в авиакатастрофе нет". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент Франции Франсуа Олланд, говоря о крушении самолета, направлявшегося из Дюссельдорфа в Барселону. 

    "Состояние обломков самолета позволяет сделать выводы о том, что выживших в результате катастрофы, скорее всего, нет", - сказал Олланд в телеобращении.

    По его словам, лайнер разбился в труднодоступном горном районе.

    Отметим, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса. По данным французских СМИ, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа.

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