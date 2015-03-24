Олланд: Обстоятельства крушения A320 говорят о том, что выживших нет

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ "Обстоятельства крушения самолета A320 на юге Франции говорят о том, что выживших в авиакатастрофе нет". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент Франции Франсуа Олланд, говоря о крушении самолета, направлявшегося из Дюссельдорфа в Барселону.

"Состояние обломков самолета позволяет сделать выводы о том, что выживших в результате катастрофы, скорее всего, нет", - сказал Олланд в телеобращении.

По его словам, лайнер разбился в труднодоступном горном районе.

Отметим, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса. По данным французских СМИ, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа.