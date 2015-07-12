Олланд: о временном выходе Греции из еврозоны речь не идет

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/О временном выходе Греции из зоны евро речь не идет, заявил в воскресенье президент Франции Франсуа Олланд, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Временного Grexit (выхода Греции из еврозоны — ред.) нет. Grexit есть, или его нет. Или если говорить на французском: есть Греция в еврозоне, или нет Греции в еврозоне, но в этом случае Европа отступает и больше не продвигается вперед", - сказал он по прибытии на саммит глава государств и правительств 19 стран валютного блока.