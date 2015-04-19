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    Олланд напомнил французам о праве относиться к религии с юмором

    Недопустимы лишь призывы к ненависти

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что французы имеют право относиться к религии с юмором. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Le Figaro.

    Также французский президент напомнил, что во Франции за подобный юмор не предусмотрено преследование на законодательном уровне. Кроме того, Олланд выступил в поддержку французского еженедельника Charlie Hebdo.

    Олланд напомнил, что недопустимы лишь призывы к ненависти, но подчеркнул, что запрет распространяется не только на религиозную сферу.

    7 января на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже было совершено нападение, в результате атаки братьев Куаши погибли 12 человек, информирует Report.

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