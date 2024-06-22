Олланд: "Макронизму" во Франции пришел конец

"Макронизму" во Франции пришел конец, если он вообще существовал.

"Макронизму" во Франции пришел конец, если он вообще существовал.

Как передает Report , об этом экс-президент страны Франсуа Олланд заявил в интервью агентству France Presse.

"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", - сказал он.

Ранее экс-премьер Филипп заявлял, что, распустив парламент, президент Эмманюэль Макрон "убил президентское большинство". По мнению бывшего премьера, Макрон, который не смог получить абсолютного большинства на выборах в парламент в 2022 году, получит еще меньше мест после следующего голосования.

На этом фоне Олланд заявил, что "макронизм" дорого обошелся Франции, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.

Ранее лидер фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила, что президенту Франции Макрону придется уйти в отставку для урегулирования политического кризиса в стране.