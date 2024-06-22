О нас

Олланд: "Макронизму" во Франции пришел конец

Олланд: "Макронизму" во Франции пришел конец "Макронизму" во Франции пришел конец, если он вообще существовал.
Другие страны
22 июня 2024 г. 22:08
Олланд: Макронизму во Франции пришел конец

"Макронизму" во Франции пришел конец, если он вообще существовал.

Как передает Report, об этом экс-президент страны Франсуа Олланд заявил в интервью агентству France Presse.

"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", - сказал он.

Ранее экс-премьер Филипп заявлял, что, распустив парламент, президент Эмманюэль Макрон "убил президентское большинство". По мнению бывшего премьера, Макрон, который не смог получить абсолютного большинства на выборах в парламент в 2022 году, получит еще меньше мест после следующего голосования.

На этом фоне Олланд заявил, что "макронизм" дорого обошелся Франции, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.

Ранее лидер фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила, что президенту Франции Макрону придется уйти в отставку для урегулирования политического кризиса в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Olland: Fransada makronizm erası bitmək üzrədir

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi