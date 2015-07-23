Олланд: Иран должен внести вклад в урегулирование кризисов на Ближнем Востоке

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в четверг провел телефонные переговоры с лидером Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых призвал Иран внести вклад в решение кризисов на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Елисейского дворца, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики пожелал, чтобы Иран внес свой вклад в урегулирование кризисов на Ближнем Востоке", — сказано в коммюнике.

По информации администрации президента Франции, в ходе диалога Олланд и Роухани приветствовали заключение договора по иранской ядерной программе и обсудили условия его реализации. Импульс в этом направлении должен задать предстоящий 29 июля визит главы МИД Франции Лорана Фабиуса в Тегеран.