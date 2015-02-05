Олланд и Меркель прибыли в Киев на встречу с Порошенко

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в четверг вечером в Киев, где ожидается их встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает Report, об этом отмечает агентство Франс Пресс.

"Их самолет приземлился. Они направляются прямиком в администрацию президента (Порошенко)", - сообщил агентству высокопоставленный представитель киевских властей.

Ранее президент Франции Олланд сообщил, что в четверг и пятницу вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель посетит Киев и Москву. По его словам, в ходе этих визитов они хотят добиться соглашения, которое устроит все стороны конфликта.

Как отметил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва рассчитывает услышать от лидеров Германии и Франции "комплексный вариант разрешения кризиса, который содержит меры долгосрочного характера".