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    Олланд и Меркель прибыли в Киев на встречу с Порошенко

    В ходе визитов они хотят добиться соглашения, которое устроит все стороны конфликта

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в четверг вечером в Киев, где ожидается их встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает Report, об этом отмечает агентство Франс Пресс.

    "Их самолет приземлился. Они направляются прямиком в администрацию президента (Порошенко)", - сообщил агентству высокопоставленный представитель киевских властей.

    Ранее президент Франции Олланд сообщил, что в четверг и пятницу вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель посетит Киев и Москву. По его словам, в ходе этих визитов они хотят добиться соглашения, которое устроит все стороны конфликта.

    Как отметил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва рассчитывает услышать от лидеров Германии и Франции "комплексный вариант разрешения кризиса, который содержит меры долгосрочного характера".

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