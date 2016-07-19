Олланд готов согласиться с возможностью продления режима ЧП в стране

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов согласиться с возможностью продления действия режима чрезвычайного положения в стране на полгода.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Олланд сказал на пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой в ходе визита в Лиссабон.

"Моя ответственность, а также правительства и парламента продлить действие чрезвычайного положения после 26 июля. На три месяца, хотя я открыт к тому, чтобы пойти дальше и продлить еще на три месяца", - сказал Олланд.

Продление срока действия ЧП как минимум на шесть месяцев - одно из условий французской правоцентристской оппозиции, которое она поставила перед рассмотрением соответствующего законопроекта в парламенте Франции.