 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олланд готов согласиться с возможностью продления режима ЧП в стране

    Президент Франции: Я открыт к тому, чтобы пойти дальше и продлить режим ЧП еще на три месяца

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов согласиться с возможностью продления действия режима чрезвычайного положения в стране на полгода.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Олланд сказал на пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой в ходе визита в Лиссабон.

    "Моя ответственность, а также правительства и парламента продлить действие чрезвычайного положения после 26 июля. На три месяца, хотя я открыт к тому, чтобы пойти дальше и продлить еще на три месяца", - сказал Олланд.

    Продление срока действия ЧП как минимум на шесть месяцев - одно из условий французской правоцентристской оппозиции, которое она поставила перед рассмотрением соответствующего законопроекта в парламенте Франции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi