Олланд: Франция считает соглашение между Еврогруппой и Грецией хорошим компромиссом

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Франция приветствует достигнутое соглашение между Грецией и Еврогруппой о продлении финансовой помощи Афинам. Как заявил в субботу французский президент Франсуа Олланд, "это хороший компромисс".

По сведениям Report со ссылкой на ТАСС, Еврогруппа и Греция в пятницу сделали первый шаг к выходу из кризисной ситуации, сложившейся вокруг программы финансовой помощи республике. Министрами финансов 19 стран зоны евро было принято решение продлить ее действие на четыре месяца.

Одновременно к 23 февраля Греция должна будет представить список реформ с соблюдением действующих обязательств. Во взаимодействии с европейскими институтами этот список будет далее доработан и окончательно утвержден к концу апреля. Только после этого страна сможет получить следующий транш оставшихся средств в рамках программы Стабфонда ЕС /EFSF/.