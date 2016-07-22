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    ​Олланд: Франция поставит артиллерийское оружие иракским военным

    Президент: Французский авианосец Шарль де Голль в сентябре прибудет на подмогу коалиции в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Франция поставит Ираку артиллерийское вооружение.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд по итогам заседания Совета безопасности страны в Елисейском дворце.

    "Франция обеспечит усиление иракской армии и поставит ей артиллерийские вооружения. Они будут доставлены на место в следующем месяце, в августе", - сказал Олланд.

    Наряду с этим президент отметил, что французский авианосец "Шарль де Голль" в сентябре прибудет на подмогу коалиции в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке. 

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