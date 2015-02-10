Олланд: Франция ожидает от встречи в Минске достижения соглашения

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Франция ожидает от планируемой встречи в "нормандском формате" в Минске достижения мирного соглашения по Украине. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию высказал во вторник президент республики Франсуа Олланд.

Как подчеркнул французский лидер, в белорусскую столицу он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отправляется "с твердой решимостью" достичь искомого компромисса. "Дискуссии продолжаются", - заявил в Елисейском дворце Олланд, комментируя подготовку к минской встрече.

При этом он отметил, что "продолжаются и бои". "На востоке Украины гибнут люди, мирные жители переживают мучения", - добавил французский президент.