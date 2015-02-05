Олланд: Франция не видит Украину в рядах НАТО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Франция готова сделать все возможное, чтобы избежать войны на Украине дипломатическими средствами и не желает обсуждать вопрос поставок туда оружия. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Париже президент Франции Франсуа Олланд.

При этом он добавил, что считает нежелательным присоединение Украины к НАТО. По словам Олланда, Париж "не намерен вести дискуссии о поставках оружия" украинской стороне.

"Франция не воюет на Украине и не хочет войны на Украине, мы хотим избежать войны там. В данный момент мы должны сделать все, чтобы верх взяли дипломатия и политика", - подчеркнул французский лидер.