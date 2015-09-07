​Олланд: Франция не намерена проводить наземные операции в Сирии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Франция не планирует проведения наземной операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил французский президент Франсуа Олланд на традиционной пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Проведение наземной операции было бы непоследовательным и нереалистичным шагом", - сказал он.

Вместе с тем, президент Франции распорядился уже во вторник начать разведывательные полеты над Сирией для наблюдения за базами террористов.

"Они представляют серьезную угрозу для Франции. Эта угроза исходит, в том числе, с территории Сирии, - отметил он. - Мы должны обладать как можно более полной информацией об этой угрозе. В связи с этим я поручил министерству обороны с завтрашнего дня начать разведывательные полеты над Сирией, чтобы понять наши дальнейшие действия".

Речи о нанесении воздушных ударов пока не идет, отметил французский лидер. "Мы будем готовы нанести удары после получения разведывательной информации", - пояснил Олланд.

Ранее Франция присоединилась к США в операции по нанесению воздушных ударов по позициям группировки "Исламское государство", но на территории Ирака. В отличие от Вашингтона, до настоящего времени официальный Париж воздерживался от каких-либо действий в Сирии.