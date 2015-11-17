Олланд: Франция готова разместить у себя произведения искусства, которым угрожает ИГ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Франция готова разместить на своей территории произведения искусства, которым угрожает террористическая группировка "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник французский президент Франсуа Олланд в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках Генеральной конференции международной организации.

"Франция готова принять произведения искусства, оказавшиеся под угрозой (исчезновения) в результате действий ИГ", - сказал он. По его словам, обычно "право на убежище предоставляется только людям". "Но оно может быть расширено на произведения искусства, на культурное достояние человечества. Именно по этой причине такое положение будет фигурировать в законопроекте "Свобода созидания", который министерство культуры вынесет на рассмотрение парламента Франции", - пояснил Олланд.