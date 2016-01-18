Олланд: экономика Франции в чрезвычайном положении

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд объявил о выделении 2 млрд. евро на борьбу с безработицей в стране, экономика которой, по его словам, находится в чрезвычайном положении.

Как отмечает Report со ссылкой на Би-би-си, согласно двухлетнему плану, компании с менее чем 250 сотрудниками получат субсидии, если возьмут на работу молодого или безработного соискателя на срок от полугода.

Уровень безработицы во Франции - 10,6%. Для сравнения, в Германии - 4,2%, в среднем же по Европейскому союзу - 9,8%.

По словам Олланда, средства для реализации плана поступят благодаря сокращениям других бюджетных расходов.

"Эти 2 млрд. евро будут собраны без введения каких-либо новых налогов", - заверил президент Олланд.

Президент-социалист также заявил, что французская экономика находится в чрезвычайном положении и пришло время пересмотреть экономическую и социальную модель страны.