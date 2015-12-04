Олланд: авианосец "Шарль де Голль" будет передислоцирован в Персидский залив

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Авианосец "Шарль де Голль", находящийся в настоящее время в Восточном Средиземноморье, у берегов Сирии, будет передислоцирован в Персидский залив. Об этом сообщил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд, побывавший на борту военного корабля, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько дней вы прибудете в новую зону развертывания, вам предстоит взять на себя командование действиями в рамках существующей коалиции", - сказал Олланд, обращаясь к офицерскому составу авианосца.

"Шарль де Голль" прибыл в Восточное Средиземноморье в конце ноября.