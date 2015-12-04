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    Олланд: авианосец "Шарль де Голль" будет передислоцирован в Персидский залив

    По его данным, корабль прибудет в назначенную ему зону акватории Персидского залива через несколько дней

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Авианосец "Шарль де Голль", находящийся в настоящее время в Восточном Средиземноморье, у берегов Сирии, будет передислоцирован в Персидский залив. Об этом сообщил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд, побывавший на борту военного корабля, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Через несколько дней вы прибудете в новую зону развертывания, вам предстоит взять на себя командование действиями в рамках существующей коалиции", - сказал Олланд, обращаясь к офицерскому составу авианосца.

    "Шарль де Голль" прибыл в Восточное Средиземноморье в конце ноября.

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