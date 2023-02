Вархели: ЕС поддерживает Турцию в трудное для страны время

Европейский союз выражает солидарность и поддержку Турции в трудное для страны время.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели написал в Twitter.

"Накануне моего визита для подготовки Международной конференции доноров в Турции произошло еще одно разрушительное землетрясение. Наши соболезнования жертвам и их семьям. ЕС твердо поддерживает Турцию. Наша солидарность и поддержка остаются непоколебимыми в эти трудные времена", - отметил он.