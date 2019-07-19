Олимпийский чемпион продаёт свои медали

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продаёт золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, чтобы помочь близкому человеку. Как сообщает Report, об этом он сообщает изданию tut.by.

Спортсмен рассказал, что одному из его близких предстоит операция, на которую нужны большие деньги.

С наградами фристайлисту расставаться не тяжело, поскольку для него жизнь человека важнее металла.

40-летний Алексей Гришин — олимпийский чемпион 2010 года, также он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2002 года. Кроме того, спортсмен является чемпионом мира 2001 года.