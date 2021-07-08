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Олимпиада пройдет без местных зрителей на всех площадках в Токио

Олимпиада пройдет без местных зрителей на всех площадках в Токио Олимпийские Игры пройдут без местных зрителей на всех площадках в Токио
Другие страны
8 июля 2021 г. 18:08
Олимпиада пройдет без местных зрителей на всех площадках в Токио

Олимпийские Игры пройдут без местных зрителей на всех площадках в Токио. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Kyodo сообщила Японский министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

По информации агентства, вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах в настоящий момент согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.

8 июля правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио с 12 июля по 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Этот режим и меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.

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Версия на английском языке Tokyo Olympics to be held with no spectators

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