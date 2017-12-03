Олень напал на женщину с детьми в Германии

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Женщина получила ранения при нападении оленя на одной из улиц города Эльрих в Германии.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, пострадавшая гуляла с детьми по городу, когда им навстречу вышел олень, на которого был натянут светоотражающий жилет. Дети не испугались, приняв его за животного из упряжки Санта-Клауса. Когда олень двинулся в их сторону, женщина прикрыла собой детей, чтобы защитить их. Животное встало на дыбы и ударило ее копытами.

Вскоре после инцидента полицейские смогли поймать оленя. Его поместили в заповедник, расположенный недалеко от города. Как на животном оказался светоотражающий жилет, полиция установить не смогла.