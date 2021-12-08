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Олаф Шольц избран канцлером Германии

Олаф Шольц избран канцлером Германии Депутаты Бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером ФРГ.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 13:24
Олаф Шольц избран канцлером Германии

Депутаты Бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером ФРГ.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Шольц получил 395 голосов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю - согласно конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.

Лидеры Социал-демократической партии Германии, "Союза-90/"зеленых" и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор, работа над которым велась несколько месяцев.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории.

После выборов социал-демократы, "зеленые" и либералы ФРГ начали переговоры о формировании нового правительства. Ранее они сообщили о согласовании коалиционного договора.

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