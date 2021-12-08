Олаф Шольц избран канцлером Германии

Депутаты Бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером ФРГ.

Депутаты Бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером ФРГ.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Шольц получил 395 голосов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю - согласно конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.

Лидеры Социал-демократической партии Германии, "Союза-90/"зеленых" и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор, работа над которым велась несколько месяцев.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории.

После выборов социал-демократы, "зеленые" и либералы ФРГ начали переговоры о формировании нового правительства. Ранее они сообщили о согласовании коалиционного договора.