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Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек

Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек

Около тысячи сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева следуют в Бишкек из его резиденции в пригородном селе Кой-Таш. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана Адиль Турдукулов написал на своей странице в Facebook.

"Со стороны Кой-Таша в Бишкек спускаются около тысячи человек", - написал Турдукулов.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек.

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