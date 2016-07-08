Около половины финнов выступают за проведение референдума по вопросу вступления в НАТО

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Многие финны хотели бы провести рекомендательный референдум, если руководство страны примет решение о вступлении в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опрос более 1 тыс. человек, проведенный по заказу телекомпании Yle.

На организации референдума настаивает почти половина респондентов - 48%. При этом 40% опрошенных заявили, что не видят в референдуме никакой необходимости.

Финнов также спрашивали о том, стоит ли провести референдум в течение срока полномочий действующего правительства страны - то есть до 2019 года. Организации народного голосования в этот период хотели бы 32% опрошенных. 31% полагает, что референдум лучше было провести в 2019-2023 годах. Еще 19% не смогли назвать конкретных сроков.