Опрос: Около половины европейцев перестали считать США надежным партнером в области безопасности

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Почти половина европейцев не верит, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в вопросе безопасности ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подобные выводы содержатся в опросе, проведенном социологической службой YouGov и опубликованном в газете El Pais.

Согласно информации, среди проблем, которые больше всего беспокоят европейцев, выделились миграция (35%), окружающая среда (29%) и вопросы безопасности (23%). Кроме того, 46% респондентов предпочитают, чтобы их страны больше не принимали беженцев из зон конфликтов.

Отмечается, что 45% опрошенных согласились с утверждением, что США не являются надежным партнером для безопасности ЕС. 31% европейцев считает, что Китай представляет угрозу для безопасности Евросоюза, 40% выразили аналогичное мнение в отношении России. Кроме того, 47% респондентов выразили мнение, что ЕС необходима собственная армия для противостояния будущим вызовам.