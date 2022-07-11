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Около Кишинева выявили очаг африканской чумы свиней

Около Кишинева выявили очаг африканской чумы свиней Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в 50 км от Кишинева.
Другие страны
11 июля 2022 г. 18:19
Около Кишинева выявили очаг африканской чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в 50 км от Кишинева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

"Очаг африканской чумы свиней зафиксирован в домашнем хозяйстве в селе Лозова района Страшены… Образцы прошли исследование в профильной национальной лаборатории", - говорится в сообщении. В Страшенах была сформирована районная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Вспышки АЧС в этой части Молдовы фиксировали и ранее. Все случае выявлялись в домашних хозяйствах недалеко от границы с Украиной, откуда, как считают, эпидемиологи, были привезены зараженные продукты.

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