Около греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно

Грузовое судно с 14 членами экипажа затонуло близ греческого острова Лесбос.

Грузовое судно с 14 членами экипажа затонуло близ греческого острова Лесбос.

Как передает Report , об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Так, грузовое судно с экипажем из 14 человек затонуло в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. На месте происшествия находятся проходившие через этот район грузовые суда. Для проведения поисково-спасательной операции туда также направились три катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.

Грузовое судно вышло из Египта с грузом соли и направлялось в Стамбул. В состав экипажа входят двое граждан Сирии, четверо граждан Индии и восемь египтян.

По данным греческого информационного портала NewsIt.gr, судно шло под флагом Коморских островов.

В районе катастрофы дует штормовой ветер силой 8 баллов по 12-бальной шкале Бофорта.