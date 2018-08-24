Около четырёх тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В иракской провинции Басра около четырёх тысяч человек отравились питьевой водой.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Басры.

«Департамент здравоохранения Басры объявил, что около четырёх тысяч человек отравились после того, как выпили загрязнённую воду, которую перевозили цистерны, выделенные правительством для решения проблемы с водой в провинции», — указывается в сообщении.