Около 75 тысяч беженцев вернулись в Сирию после операции "Щит Евфрата"

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Около 75 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после завершения операции "Щит Евфрата".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил замглавы Главного управления по делам миграции МВД Турции Абдуллах Аяз.

"После завершения операции "Щит Евфрата" 75 тысяч сирийцев вернулись на родные земли, очищенные от террористов: 55 тысяч - в Джараблус и 20 тысяч - в Аазаз, Эр-Рай и Эль-Баб. После того, как ситуация в Идлибе стабилизируется, сирийцы начнут возвращаться и туда. Миграционная служба Турции ускорила процедуру возвращения для сирийских граждан. Мы ожидаем, что в ближайшее время число желающих вернуться на родину сирийцев вырастет", - сказал Аяз.

Он добавил, что на сегодняшний день в Турции проживают 3,4 миллиона сирийцев.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта этого года об успешном окончании операции.