Около 700 случаев заражения вирусом Зика зафиксированы в Пуэрто-Рико

Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ Число заразившихся вирусом Зика в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико достигло 683 человек. Как передает Report, такие данные обнародованы сегодня Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Как отмечается, среди заболевших оказались 65 беременных женщин, которые находятся под особым вниманием медиков.

Врачи также подтвердили смерть одного человека, у которого ранее был диагностирован вирус Зика, от болезни под названием тромбоцитопения, характеризующейся снижением тромбоцитов в крови. Как отмечается, данная болезнь могла начать прогрессировать у пациента из-за вируса.