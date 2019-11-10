Около 700 кг кокаина изъяли во Франции

Сотрудники Главного управления по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков Франции (Ocrtis) изъяли 680 кг кокаина в Гавре.

Об этом сообщает издание Franceinfo.

Отмечается, что по подозрению в организации перевозки кокаина во французском городе Гавр были задержаны три человека.

Наркотик хранили в жилом помещении недалеко от порта. В жилище сотрудники правоохранительных органов нашли также автомат Калашникова и патроны.

По данным полицейских, кокаин прибыл во Францию из Бразилии.