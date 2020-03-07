Около 70 процентов зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

Почти 70% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 651, из них 55 тысяч 404 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 68,69% от общего числа заболевших. В настоящий момент в больницах остаются еще 22 тысячи 177 человек, из них 5 498 в тяжелом состоянии.

Всего с начала распространения коронавируса по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 12 тысяч 985 случаев заражения, из них – 111 с летальным исходом, смертность составила 0,85%. В самой провинции Хубэй было выявлено 67 тысяч 666 случаев заражения, 2 959 человек скончались, смертность составила 4,37%.