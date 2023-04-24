Около 70% опрошенных республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента

Почти 70% американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, выступают за выдвижение экс-президента Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, несмотря на обвинения в его адрес.

Почти 70% американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, выступают за выдвижение экс-президента Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, несмотря на обвинения в его адрес.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.

Опрос был проведен 14-18 апреля, в нем приняли участие тысяча американских избирателей. Из представленных данных следует, что 68% республиканцев считают Трампа единственным достойным претендентом на выдвижение кандидатом от партии, полагая, что обвинения в его адрес носят политизированный характер и преследуют цель не допустить его избрания президентом. Против выдвижения Трампа на высший государственный пост на фоне предъявленных ему обвинений высказались лишь 26% респондентов из числа сторонников республиканцев.

На вопрос о том, за кого бы они отдали свой голос, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% опрошенных заявили, что поддержали бы Трампа, 31% высказались в поддержку кандидатуры губернатора штата Флорида Рона Десантиса. При этом среди сторонников обеих партий большинство избирателей (52%) считают обоснованными обвинения в адрес Трампа, противоположной точки зрения придерживаются 43% опрошенных.

В целом большинство избирателей от обеих партий (60%) отметили, что Трампу не следует участвовать в президентской гонке. В отношении действующего американского лидера аналогичной точки зрения придерживаются 70% опрошенных. Из них большинство (48%) называют состояние здоровья Джо Байдена одним из ключевых факторов, влияющих на их мнение относительно его возможного переизбрания.