Около 70 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Более 68 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.

Более 68 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующие подсчеты опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 68 594 113 человек.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже 7 802 505 американцев. Следом идут штаты Калифорния (7 402 302), Флорида (6 427 773) и Северная Каролина (3 411 850). Число досрочно сделавших свой выбор превышает миллион как минимум в 16 штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Иллинойсе, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вашингтоне, Массачусетсе, Нью-Йорке.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.