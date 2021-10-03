Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти

Национальная ассоциация журналистов Афганистана заявила, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан").

Национальная ассоциация журналистов Афганистана заявила, что из-за финансовых проблем 70% афганских СМИ прекратили работу в стране после того, как к власти пришли талибы (движение "Талибан").

Как передает Report, об этом сообщает агентство Khaama Press.

Представители ассоциации проинформировали, что провели исследование в 28 провинциях страны, в нем участвовали 1 500 афганских журналистов.

По их данным, 67% афганских журналистов потеряли работу, а 33% работают под острым давлением и в сложных ситуациях. Глава ассоциации Масрур Лутфи заявил, что большинство работающих местных СМИ в тяжелом финансовом положении.

"Сорок процентов афганских журналистов обеспокоены своей безопасностью в Афганистане, а остальным живется нелегко, так как они потеряли работу", - отметил он.