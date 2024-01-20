Около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии после столкновений

Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами.

Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

"Около 600 солдат армии Мьянмы пересекли границу Индии в условиях ожесточенных столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Араканской армии" - этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы", - сообщает телеканал.

Источники сообщили о том, что власти Мизорама заявили о необходимости скорого возвращения на родину военнослужащих армии Мьянмы.