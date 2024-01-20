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Около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии после столкновений

Около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии после столкновений Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами.
Другие страны
20 января 2024 г. 13:49
Около 600 военных из Мьянмы перешли на территорию Индии после столкновений

Примерно 600 военных вооруженных сил Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

"Около 600 солдат армии Мьянмы пересекли границу Индии в условиях ожесточенных столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Араканской армии" - этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы", - сообщает телеканал.

Источники сообщили о том, что власти Мизорама заявили о необходимости скорого возвращения на родину военнослужащих армии Мьянмы.

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Версия на английском языке About 600 troops from Myanmar cross into Indian territory after clashes

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