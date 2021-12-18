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Около 600 слонов погибли в Индии из-за ударов током

Около 600 слонов погибли в Индии из-за ударов током Не менее 600 диких слонов погибли в Индии из-за ударов электрическим током за последние 10 лет.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 05:59
Около 600 слонов погибли в Индии из-за ударов током

Не менее 600 диких слонов погибли в Индии из-за ударов электрическим током за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на индийское министерство окружающей среды, лесов и изменения климата сообщила в пятницу газета Deccan Herald.

Больше всего животных погибли в штатах Карнатака (116 особей) и Одиша (117 особей). При этом, по данным ведомства, за последние несколько лет число подобных трагических случаев значительно сократилось.

Как отмечает газета, основной причиной таких инцидентов является сокращение площади обитания животных из-за деятельности человека. Кроме того, местные жители нередко подключаются к линиям электропередачи нелегально, и провода вместо положенной высоты минимум 5,5 метра свисают к земле. Природоохранные организации требуют от властей усилить контроль за безопасностью при обслуживании ЛЭП, а также при разработке проектов развития штатов учитывать, что при миграции дикие слоны проходят от 500 до 700 км.

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