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Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии По меньшей 57 направлявшихся в Европу мигрантов погибли у берегов Ливии в результате опрокидывания перевозившей их лодки.
Другие страны
26 июля 2021 г. 23:39
Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

По меньшей 57 направлявшихся в Европу мигрантов погибли у берегов Ливии в результате опрокидывания перевозившей их лодки.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли.

"В результате опрокидывания лодки у берегов Ливии, в районе города Хомс, сегодня погибли не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также два ребенка", - указала она.

Ливия, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские государства. Так, согласно данным Национального комитета по правам человека, в 2020 году у ливийского побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 погибли.

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Версия на азербайджанском языке Liviya sahillərində qayıq qəzası nəticəsində 60-a yaxın miqrant həlak olub

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